Alitalia, Califano: “Bene gli stipendi di Pasqua, ma non sia una concessione”

Regione Lazio – Il pagamento degli stipendi di aprile per i lavoratori di Alitalia è un buon primo passo ma non certo una vittoria. Si deve operare per arrivare a ben altri obiettivi, per dare stabilità ai dipendenti.

Una compagnia di bandiera forte, competitiva, con prospettive a lungo termine e con un piano industriale lungimirante non sarebbe un vantaggio solo per chi ci lavora ma per l’intera economia italiana. L’ho ripetuto in tutte le salse. Come Regione abbiamo chiesto un tavolo portando proposte e soluzioni. Per noi la prospettiva di nuovi tagli è impensabile. – Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

