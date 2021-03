Anzio, l’ex area ferroviaria accanto alla stazione diventa di proprietà del Comune

Anzio – E’ stato sottoscritto ieri, 30 marzo, l’atto finale tra le Ferrovie dello Stato Italiane ed il Comune di Anzio per la cessione di un’area di circa 28.000 metri quadrati adiacente alla stazione ferroviaria.

L’accordo, per un importo complessivo di 950.000 euro, è frutto della sinergia tra Comune di Anzio e Fs Sistemi Urbani, società del Gruppo Fs Italiane che si occupa di valorizzare e vendere le aree non più funzionali all’esercizio ferroviario.

L’obiettivo è riconsegnare alla città delle aree ferroviarie oggi dismesse, al fine di riqualificare il territorio comunale e fornire nuovi servizi ai cittadini, tra cui una moderna area di parcheggio e verde pubblico attrezzato.

Si tratta di un’operazione fondamentale per lo sviluppo del territorio volta al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e della linea ferroviaria che collega la città di Anzio con Roma, il tutto a vantaggio del turismo di prossimità e degli spostamenti pendolari, anche in ottica di mobilità sostenibile.

