Ardea, oltre 400 positivi al Covid in un mese. Il Sindaco: “Dati allarmanti”

Ardea – “Nel solo mese di marzo 443 casi Covid ad Ardea. È un dato preoccupante sul quale dobbiamo intervenire e prevenire. Il virus colpisce in egual misura donne e uomini; si registra una concentrazione di casi più elevata nelle fasce di età tra i 40 e i 60 anni. Decisamente più bassa l’incidenza nei minori, ma soprattutto nei bambini. Sono purtroppo decedute 4 persone anziane”. Così in un post di Facebook il Sindaco di Ardea Mario Savarese.

“L’andamento quotidiano – prosegue il Sindaco – che registriamo è in preoccupante crescita e siamo passati dai 5 casi giornalieri dell’inizio mese ai 15 di metà mese per arrivare a superare a fine mese i 30 casi al giorno. Indubbiamente siamo in presenza della molto più diffusiva ”variante inglese” che ormai ha invaso tutte le regioni Italiane.

Il Lazio è sceso in questi giorni in “fascia arancione”, ma se dovessimo attribuire un colore ai singoli comuni, Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno sarebbero indubbiamente ancora in “fascia rossa”

La primavera e le festività pasquali stanno portando sul litorale le solite presenza stagionali che nei nostri comuni costieri moltiplicano a dismisura la popolazione residente e di conseguenza aumenta anche il rischio di contagio.

Ad Ardea – aggiunge Savarese – si stanno rapidamente popolando i consorzi a mare che dalle 6-7 mila presenze della stagione autunno inverno sono arrivati a superare le 20.000 (dato atteso per il fine settimana) e ancor di più ne arriveranno nei mesi prossimi.

Ad Ardea la criticità più grande la registriamo nei supermercati. È per questo motivo che già oggi sono in azione gli agenti della Polizia Locale per dare indicazioni ai commercianti perché si attengano scrupolosamente alle indicazioni del Dpcm evitando nella maniera più assoluta che i clienti non rispettino il distanziamento sociale.

Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – la Polizia Locale applicherà pesanti sanzioni per i trasgressori. Tra pochi giorni sarà Pasqua e voglio comunque augurare a tutti salute e felicità ma devo al tempo stesso raccomandare a tutta la cittadinanza la massima prudenza e il rispetto di tutte le norme igieniche e le precauzioni ormai a tutti note.

