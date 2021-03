Ardea, l’ingegner Claudio Di Biagio è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici

Ardea – Nella giornata di oggi, 31 marzo, il sindaco di Ardea Mario Savarese ha nominato un nuovo componente della giunta comunale.

Si tratta dell’ingegnere Claudio Di Biagio, che entra a far parte della giunta con le deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Usi Civici e Demanio.

L’ingegnere Di Biagio ha iniziato la sua attività come libero professionista nel settore civile, con particolare riferimento all’edilizia pubblica agevolata. A seguito della riforma legislativa dei lavori pubblici, ha proseguito la sua esperienza lavorativa come dipendente di enti pubblici di vari livelli (comunale, provinciale e regionale). Per tali amministrazioni si è occupato principalmente di lavori e di opere pubbliche, curandone l’intero iter tecnico amministrativo, a partire dalla fase di rilevamento dei bisogni e delle esigenze con consequenziale inserimento nella programmazione della progettazione con le necessarie approvazioni, delle procedure di scelta del contraente e relativa esecuzione fino alla fase finale del collaudo.

“L’Amministrazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – dà il proprio benvenuto al nuovo componente con cui sarà possibile accelerare ulteriormente la concretizzazione delle numerose ed importante opere programmate”.

