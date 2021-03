Assalto al Congresso, l’ex presidente Trump denunciato da due agenti

Washington – Due agenti in servizio lo scorso 6 gennaio al Campidoglio hanno denunciato Donald Trump per i danni fisici e psicologici subiti durante l’assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill che, secondo i poliziotti, sarebbe stato fomentato dall’ex presidente. Lo riportano i media americani.

Gli agenti James Blassingame e Sidney Hemby hanno dichiarato di essere stati attaccati dai manifestanti, su istigazione di Trump, con spray al peperoncino e gas lacrimogeni che gli hanno causato danni fisici. Nella denuncia presentata al tribunale federale di Washington, Blassingame ha sostenuto anche di essere stato colpito da depressione dopo i fatti del Campidoglio.

“Si sente in colpa per non essere stato in grado di aiutare i suoi colleghi che venivano contemporaneamente attaccati e di essere sopravvissuto al contrario di altri agenti”, si legge nella denuncia. Gli agenti hanno chiesto un risarcimento pari a 75mila dollari. (fonte Adnkronos)