Assoluti di nuoto, Zazzeri stacca il pass per gli Europei nei 50 stile libero

Riccione – Un artista agli Europei. Lorenzo Zazzeri si assicura la partecipazione alla prossima competizione continentale di maggio. Fa un tempo personale importante e stacca il biglietto di qualifica di questi Assoluti.

Si mostra in tutto il suo talento il nuoto italiano e ancora una volta a Riccione. In questa prima giornata di campionati primaverili, in cui si attendono tante qualifiche olimpiche, l’artista pittore e campione di Firenze, che si attende nella gara dei 100 metri, registra 21”89 nei 50 stile libero con primato personale e si prende la sua soddisfazione sportiva.

Saranno i quarti Europei in totale a cui Lorenzo parteciperà. La seconda edizione per lui in vasca lunga. Nella precedente del 2018, quella di Glasgow, Zazzeri vinse l’argento nella 4×100 stile insieme ad Alessandro Miressi e Luca Dotto.

(foto@deepbluemedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport