Dal Papa 350mila dollari per i poveri dell’Iraq

Città del Vaticano – Papa Francesco, nel suo recente pellegrinaggio apostolico in Iraq, ha lasciato nel Paese anche una cospicua donazione di 350mila dollari, da destinare a iniziative a sostegno di famiglie più colpite dalle conseguenze dei conflitti, della crisi economica e della pandemia. Lo ha rivelato il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, accennando alla donazione papale nella parte conclusiva di una lettera da lui inviata allo stesso Pontefice per esprimergli gratitudine per la sua visita in Iraq, anche a nome della locale Assemblea dei vescovi cattolici.

“La donazione”, riferisce il patriarca Sako all’agenzia vaticana Fides, “vuole essere un segno di quanto sia reale e concreto l’amore del Papa per tutto il popolo iracheno. Della somma complessiva” aggiunge il cardinale iracheno “250mila dollari verranno gestiti da Baghdad, mentre 50mila dollari sono stati mandati all’arcidiocesi caldea di Mosul e altri 50mila alla arcidiocesi siro cattolica che comprende Qaraqosh”.

L’utilizzo della donazione papale è già entrato nella sua fase operativa: “Abbiamo già distribuito 12mila pacchi viveri in tutto il Paese”, riferisce ancora il patriarca caldeo, specificando che migliaia sono stati fatti arrivare anche a Najaf, Bassora, Kirkuk e Zakho, per essere consegnati a famiglie che ne hanno più bisogno, “famiglie cristiane, musulmane, e appartenenti a tutte le altre comunità di fede presenti in Iraq”. (fonte Ansa)

