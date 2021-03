Incidente a Fiumicino, sfonda il muretto di una casa in viale delle Meduse

Fiumicino – Dalle prime ricostruzioni (ancora da verificare) l’uomo avrebbe fatto tutto da solo. Ma il “botto” è stato grande. Un incidente stradale ha funestato – per fortuna senza conseguenze gravi – la tranquilla serata all’Isola Sacra, in viale delle Meduse.

Un’auto ha impattato contro il muro di cinta di un’abitazione, distruggendolo in parte. Ne è nata una discussione tra l’uomo che era al volante e alcuni condomini, uno dei quali sarebbe – il condizionale è d’obbligo – stato aggredito con un pugno. Sul posto la polizia, che ha fermato l’uomo, e un’ambulanza.

Per la dinamica dell’incidente, le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Per fortuna si parla più di danni (ingenti) alle cose che alle persone. L’uomo comunque è stato accompagnato prima in Commissariato e poi all’ospedale Grassi di Ostia.

