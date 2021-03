Infernetto, Laboratorio Civico X: “Cosa ne sarà dell’ex parrocchia San Tommaso?”

Ostia – Cosa ne sarà dei locali dell’ex parrocchia San Tommaso Apostolo, all’Infernetto? A chiederlo, con un’interrogazione a risposta scritta indirizzata all’assessora al Bilancio e Patrimonio Paola Zanichelli e all’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Bollini, è Francesco De Donno, capogruppo di Laboratorio Civico X.

Per De Donno, infatti, la struttura di via Lino Liviabella, oramai in disuso da diversi anni, potrebbe essere utilizzata per offrire ai cittadini – si legge nel documento – “luoghi di aggregazione e di pubblici servizi per permettere sempre di più e sempre meglio la creazione di un tessuto di comunità”.

Nonostante un sopralluogo effettuato dalla commissione Bilancio e l’ipotesi di un passaggio di proprietà dal Vicariato al Municipio – spiegano da Laboratorio Civico X -, però, non è chiaro a che punto sia il percorso che deciderà il nuovo utilizzo dell’ex parrocchia, e il timore è che, col passare del tempo, questa possa divenire preda del degrado e di atti vandalici che farebbero inevitabilmente lievitare i costi di ristrutturazione e riqualificazione.

Per questo, Laboratorio Civico X ha deciso di chiedere delucidazioni sullo stato dell’arte e su quali siano “gli orientamenti per l’utilizzo di un capitale sociale di immensa utilità“.



