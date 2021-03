Nuovo sistema di ormeggio per l’antico Porto Borbonico di Ponza

Ponza – Nel 2019 il Comune di Ponza ha partecipato all’Avviso pubblico emanato della Regione Lazio “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” con l’approvazione del progetto preliminare inerente la realizzazione di un “Nuovo sistema di ormeggio per imbarcazioni da pesca nel Porto Borbonico” di Ponza, per l’importo complessivo di 75mila e 137,20 euro.

Con Determinazione numero 297 del agosto 2020, del Responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo, è stato conferito all’Ingegnere Claudio Petracca l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, dell’intervento di realizzazione di un “Nuovo sistema di ormeggio per imbarcazioni da pesca nel Porto di Ponza”.

A gennaio 2021 si è svolta in mare un’apposita prova per valutare il miglior assetto per l’istallazione delle catenarie e dei corpi morti previsti in progetto, in esito al quale sono state dettate delle precise indicazioni atte consentire una variante d’ormeggio più efficace sia per la sicurezza delle unità da pesca sia delle diverse attività marittime.

Lo stesso gennaio è stato approvato, con deliberazione numero 14, il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’intervento di realizzazione di un “Nuovo sistema di ormeggio per imbarcazioni da pesca nel Porto di Ponza” redatto dell’Ing. Claudio Petracca, per l’importo complessivo di 71mila e 783,66 euro.

Lo scorso 24 marzo, con determinazione numero 130, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di realizzazione di un “Nuovo sistema di ormeggio per imbarcazioni da pesca nel Porto di Ponza” a favore dell’Impresa Sportiello Riparazioni Costruzioni Navali S.r.l.

