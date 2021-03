Pandemia e vaccini all’incontro della nuova dirigente Asl con i sindaci pontini

Latina – “Situazione della pandemia Covid-19, gestione del territorio e telemedicina” sono stati gli argomenti al centro del primo incontro tra la nuova direttrice generale della ASL, Silvia Cavalli, e la conferenza dei sindaci del territorio pontino che si è tenuta in modalità telematica Lunedi 29 marzo.

In apertura dei lavori di questo significativo appuntamento, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha dato il benvenuto alla direttrice generale Silvia Cavalli, seguito da tutti i sindaci presenti, che nei loro indirizzi di saluto hanno sottolineato l’importanza di un percorso condiviso e hanno assicurato la loro collaborazione nell’ambito della programmazione socio-sanitaria del territorio pontino.

La direttrice generale della Asl ha in primo luogo riportato i dati dell’attuale situazione pandemica e la programmazione della campagna vaccinale che ha visto negli ultimi giorni l’avvio delle vaccinazioni per gli estremamente fragili secondo gli ordini di priorità espressi dalle linee di indirizzo regionali e l’implementazione della vaccinazione per gli ultraottantenni, grazie alle nuove dosi di vaccino appena inviate dalla Regione. Sarà inoltre prevista una migliore comunicazione con i medici di medicina generale che saranno aggiornati costantemente riguardo alle vaccinazioni effettuate ai propri assistiti over 80.

Numerose sono state le domande dei sindaci relative alla gestione del territorio. La dott.ssa Cavalli ha ribadito l’importanza di un modello organizzativo che favorirà l’integrazione socio-sanitaria e potenzierà la rete delle case della salute, come quella di Gaeta e Minturno sulle quali è stato già previsto uno stanziamento della Regione volto a sviluppare sempre più la medicina d’iniziativa, la continuità dell’assistenza ospedale-territorio e la partecipazione della Comunità.

Un quadro strategico che vedrà l’implementazione e la diffusione dei servizi di telemedicina nella pratica clinica a consolidamento di una esperienza già attiva nella ASL Latina e che auspicabilmente consentirà di beneficiare dei finanziamenti del Recovery Fund.

Il dott. Coletta ha espresso viva soddisfazione per l’incontro, avvenuto in un clima costruttivo di apertura e reciproca disponibilità e ha concluso i lavori ribadendo l’impegno da parte delle Amministrazioni pontine sulla gestione della pandemia, con la consapevolezza che il superamento dell’emergenza sanitaria rappresenta un punto di svolta per una rapida soluzione anche dell’emergenza sociale ed economica provocata dal Covid- 19.

