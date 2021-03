Pomezia, il Museo civico archeologico Lavinium spegne 16 candeline

Pomezia – Si celebra oggi 31 marzo 2021 il 16° compleanno del Museo civico archeologico Lavinium, anniversario importante per la Città di Pomezia, che verrà celebrato anche quest’anno a distanza. Il Museo, che ospita opere di grandissimo valore legate al mito e alla storia del nostro territorio, è anche uno dei luoghi simbolo a cui si ispira il progetto Sol Indiges. Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro che accompagnerà la Città durante tutto l’anno.

“Il Museo Lavinium è il fiore all’occhiello del nostro patrimonio culturale – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – Il circuito museale, che comprende anche l’area archeologica, testimonia le origini della nostra Città e segna la fondazione di Roma, nel mito del grande eroe troiano Enea. Proprio la sua figura è stata di ispirazione per il progetto di arte contemporanea che si è avviato ufficialmente ieri con la presentazione del grande murale L’antiporta di Agostino Iacurci, che lega il mito al presente proiettando la nostra Città nel futuro”.

“La cultura a Pomezia non si è mai fermata – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Il Museo Lavinium ne è la dimostrazione: durante quest’ultimo anno è riuscito ad accompagnare virtualmente i visitatori nelle sue affascinanti sale ed ora, grazie alle visite guidate on line, anche nell’area archeologica che conserva i XIII altari e l’Heroon di Enea. A nome dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta auguro un buon compleanno al Museo e ringrazio la direttrice e i suoi collaboratori per la passione e la dedizione che mettono quotidianamente nel loro lavoro”.