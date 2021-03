Pomezia, scontro frontale tra due auto su via Monte D’Oro: morta una donna

Pomezia – Un tragico incidente è avvenuto a Pomezia, in via Monte D’Oro nel primo pomeriggio di oggi 31 marzo. Due automobili, una Fiat Punto e una Citroen, si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della Citroen, un 45enne, avrebbe perso il controllo dell’auto in curva invadendo la corsia opposta e urtando la Fiat, guidata da una 65enne. La donna non è sopravvissuta al violento impatto. A nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Sul luogo, oltre al 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area.

