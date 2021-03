Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. I massimi anticiclonici si trovano attualmente tra l’Italia centro settentrionale e la Francia, siamo quindi nel momento topico del regime di stabilità. Ciò garantirà tempo pienamente soleggiato su gran parte della Penisola sia nella giornata odierna che in quelle di mercoledì e giovedì con temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare fino alla soglia dei 26°C o persino 27°C di massima sulle pianure del nord e localmente anche su parte del Centro, specie interne della Toscana del Lazio e in Umbria. Da segnalare solo qualche innocuo annuvolamento sulle regioni meridionali che risentiranno di una residua debole circolazione più fresca in quota, motivo per il quale le temperature non raggiungeranno i valori del Centro Nord, tuttavia non sono previste precipitazioni, nemmeno al Sud.

METEO MERCOLEDI’ 31 MARZO. Al Nord, prevista alta pressione e tempo soleggiato su tutti i settori, da segnalare qualche foschia di notte e al primo mattino su Valpadana e costa ligure. Temperature in rialzo; massime tra 21 e 26. Al Centro, generale stabilità e bel tempo per l’intera giornata, pur con qualche annuvolamento diurno sull’Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26. Al Sud, in prevalenza soleggiato e asciutto su tutte le regioni, pur con qualche sterile nube tra Sicilia e Calabria. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23.

METEO GIOVEDI’ 01 APRILE. Al Nord, l’alta pressione africana rinnova condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato pur con veli e strati di passaggio. Temperature molto miti; massime tra 22 e 27. Al Centro, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, pur con innocue velature o stratificazioni di passaggio in giornata. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 22 e 27. Al Sud, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo qualche innocuo annuvolamento lungo il Tirreno. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 19 e 24.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: l’alta pressione africana tende a rinforzarsi ulteriormente garantendo condizioni stabili e assolate su Toscana, Umbria e Lazio con locale locali cumuli diurni solo a ridosso dei crinali appenninici e basso Lazio. Temperature massime in ulteriore ascesa con picchi diffusi di 24-26°C; punte di 27-28°C sulla Toscana. Ventilazione a regime di brezza termica, effetto più mitigatrice sul Lazio occidentale. Mare poco mosso.

GIOVEDI’: continua l’egemonia anticiclonica tra Toscana, Umbria e Lazio. Transiterà però qualche nuvola in più a sporcare temporaneamente i cieli, in una giornata che si manterrà comunque in prevalenza soleggiata. Al primo mattino qualche foschia o nube bassa sulle coste laziali, probabilmente più diffuse nella notte successiva. Nel pomeriggio ed in serata cieli al più parzialmente nuvolosi per nubi sparse sull’appennino Laziale e basso Lazio. Venti tra deboli e localmente moderati occidentali. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Settimana caratterizzata da un rinforzo dell’anticiclone africano a garanzia di tempo stabile e soleggiato almeno fino a venerdì, ma soprattutto accompagnato da un sensibile aumento termico per quanto riguarda le massime, che potranno superare punte di 25°C. Qualche nube bassa marittima sulle zone occidentali proprio nei primi giorni di Aprile. Concrete possibilità di un peggioramento del tempo proprio nel weekend pasquale, con ritorno dell’instabilità e della pioggia prima sulla Toscana poi anche su Umbria e Lazio.

Fonte: 3B Meteo