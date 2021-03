San Felice Circeo, esplosione in un immobile di via Manzoni: un ferito

San Felice Circeo – L’allarme per una violenta esplosione e un incendio in via Manzoni sul territorio del Comune di San Felice Circeo è stato dato alle 21 e 33. Ad accorrere la squadra dei vigili del fuoco di Terracina che aveva appena ultimato un intervento a Fondi in via Sant’Anastasia per il cedimento della sede stradale. A seguire sono arrivati in supporto anche i colleghi della 1A del Comando provinciale di Latina.

Diverse le telefonate al 115, una da un pompiere fuori servizio, oltre che da alcuni residenti di via Manzoni che hanno dichiarato di aver sentito un forte boato, seppure non riuscendo a individuare la provenienza.

I vigili sono accorsi, ma individuare il punto preciso nel quale si era verificata l’esplosione non è stato facile, la zona era buia.

Le ricerche sono andate avanti qualche minuto, il tempo necessario per arrivare davanti a una casetta, lontana dalla strada principale, completamente crollata. Da sotto le macerie i soccorritori hanno sentito la voce di un uomo che chiedeva aiuto. Hanno lavorato velocemente, ma si sono volute due ore di attività prima di riuscire a liberare lo sfortunato da sotto il solaio che gli era letteralmente crollato addosso.

Fortuna ha voluto che l’uomo di origine polacca non abbia riportato conseguenze più serie, per quanto sia stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto sono accorse anche due ambulanze e i carabinieri.

