Sfida testa a testa, Detti vince sul giovane De Tullio: “Gara entusiasmante”

Riccione – Una sfida emozionante tra Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 metri stile libero degli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. De Tullio arriva all’ultima piastra a meno 9 centesimi dal campione dell’Esercito, che vince il titolo italiano con 3’44”65. Il compagno di Nazionale registra invece il tempo di 3’44”74. Argento assoluto.

E’ stato Marco a dominare la finale assoluta e sin dalle prime battute. A metà gara sale in cattedra Gabriele già qualificato alle Olimpiadi e il campione mondiale del 2017 proprio nei 400 metri, che torna in gara dopo il lungo stop dovuto al Covid, e si prende l’oro italiano. Due atleti che sono ricchezza per l’azzurro del nuoto italiano. Presente e conferma, insieme al futuro. Due gioielli da poter far brillare nelle prossime competizioni internazionali, come le Olimpiadi.

“Non credevo di vincere oggi pomeriggio, non sentivo niente di eclatante – ha dichiarato Detti ai microfoni di Raisport – sempre divertente gareggiare con Marco De Tullio, ragazzo giovanissimo, è grandissimo stimolo, per non abbassare la guardia. Il minimo errore mi batte. Ho fatto il vaccino, ho fatto un paio di giorni di febbre e fino a lunedì scorso. Speravo di arrivare più rilassato agli 800 metri. La preparazione è buona, pensavo di stare peggio, speriamo di chiudere la pratica qualificazione negli 800 metri. Mi mancava gareggiare, stai lontano dalle gare e perdi la sensazione in acqua. Ci alleniamo tantissimo, ma la gara è altra cosa, serve il mood giusto. Livigno, Europei, Settecolli, gli impegni sono importanti. Potremo mettere la testa sott’acqua come piace a noi. Ci tengo a fare gli auguri al mio amico Matteo e Alessia che stanno per diventare genitori”.

“In allenamento mi riesce di meno padroneggiare con Gabriele, in gara evidentemente è meglio – ha detto Marco De Tullio a Raisport – le sensazioni non erano delle migliori nelle batterie, ho fatto il mio miglior tempo e sono contento”.

Entrambi gli azzurri si qualificano ufficialmente per le Olimpiadi di Tokyo, sulla distanza.

(foto@deepbluemedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport