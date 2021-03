Miami – Prosegue la marcia trionfale di Jannik Sinner a Miami. Dopo aver conquistato la sua prima partita della carriera nei quarti di finale ad un Masters 1000, si prepara per il prossimo incontro in calendario.

Ha battuto 2 a 0 il finlandese Emil Ruusuvuori e si prepara per il prosieguo del torneo: “Sono contento per come ho giocato. Il torneo non è ancora finito però. Non si sa mai cosa aspettarti dal prossimo avversario – ha dichiarato a Sky Sport – la stagione è lunga, abbiamo appena iniziato. Non ci penso a questa cosa del ranking né a Torino. Il livello lo devo alzare”. Lo attendono i tifosi nella Finals italiane di Torino, il fenomeno del tennis mondiale, targato azzurro. Ma lui spenge gli animi, c’è un quarto da giocare e con Aleksandr Bublik.

