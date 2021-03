Svincolo di Aranova, Severini: “Mozione approvata grazie all’attenzione di Crescere Insieme”

Fiumicino – “L’approvazione della mozione presentata dal Pd (leggi qui) per la messa in sicurezza dello svincolo d’ingresso ad Aranova, è certamente una buona notizia. Peccato che, ancora una volta, la maggioranza tende a prendersi meriti che non le appartengono”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Bisogna precisare, infatti, – spiega il Capogruppo – che anche io avevo presentato una mozione sull’argomento, che ho successivamente ritirato perché sarebbe diventata un doppione, nonostante avrebbe trovato l’approvazione anche da parte del Pd, come dichiarato in aula dallo stesso Calcaterra.

Il documento presentato dal Pd, però, era carente di alcune specifiche competenze, che ho personalmente segnalato tramite un emendamento al fine di aggiungervi delle importanti modifiche: una relativa al fatto che il progetto sarà intrapreso con il supporto del Comune, che si occuperà delle attività propedeutiche alla progettazione, come rilievi e indagini archeologiche ed un’altra per specificare che l’Amministrazione Montino, nell’aprile 2016, ha stipulato la convenzione non solo con Anas, ma anche con la Regione Lazio“.

“E’ vero che la mozione citata è stata comunque approvata con le modifiche da me richieste, – conclude Severini – ma è solo grazie alla conoscenza del problema ed all’attenzione posta da Crescere Insieme sulla documentazione se questo è stato possibile. Con l’emendamento, infatti, siamo riusciti a riportare la discussione in aula, correggendo il documento proprio dove si mostrava carente sia d’informazione, che di responsabilità”.

