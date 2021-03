Veglia Pasquale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Al culmine delle celebrazioni del Triduo Pasquale, come da tradizione, Papa Francesco celebrerà la Veglia Pasquale nella notte santa nella basilica di San Pietro, Come lo scorso anno, il rito si svolgerà però non all’altare papale che si trova sotto il baldacchino del Bernini ma all’Altare della Cattedra, alla presenza di pochissime fedeli. Una decisione presa a causa delle limitazioni imposte dalle autorità per limitare ulteriori contagi. E visto il permanere del coprifuoco, la celebrazione è stata anticipata alle ore 19.30.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 19.30. Garantita la diretta televisiva, a partire dalle ore 19.30 su Tv2000.

