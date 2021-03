Via Crucis del Venerdì Santo con il Papa: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Come da tradizione, Papa Francesco presiede il pio esercizio della Via Crucis nella serata del Venerdì Santo. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, la preghiera serale non si svolgerà al Colosseo, bensì sul sagrato della basilica vaticana e in piazza San Pietro, come lo scorso anno. Le riflessioni e le meditazioni sono state affidate ai ragazzi degli Scout e ai bambini delle parrocchie (leggi qui).

A precedere la Via Crucis, alle ore 18, all’Altare della Cattedra si svolgerà l’Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore, con l’adorazione della Croce. Alle 21, in mondovisione, la Via Crucis. Entrambi i riti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 18 e dalle ore 21. Garantita la diretta televisiva della Via Crucis serale: su Rai1, a partire dalle ore 20.50, e su Tv2000 a partire dalle ore 21.

