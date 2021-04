Anzio, restyling integrale della storica Via Paolini

Anzio – Ad Anzio, lungo la storica Via Paolini, ultimato il restyling integrale con la realizzazione dei nuovi marciapiedi e con la posa in opera di circa 2.800 mq di pregiata pavimentazione, in seguito alla realizzazione del nuovo manto stradale, è stata completata, in questi giorni, anche la nuova segnaletica orizzontale.

L’importante opera pubblica si aggiunge ai numerosi lavori in corso sul territorio comunale, pianificati dall’Amministrazione De Angelis e seguiti da vicino dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio