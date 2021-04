Ardea – Attimi di paura alla sede del Comune di via Salvo d’Acquisto, dove un signore anziano questa mattina intorno alle 9:30 è caduto violentemente mentre entrava nell’Ufficio Anagrafe.

Il signore è scivolato sulla rampa per disabili all’entrata dell’ufficio e non è più riuscito ad alzarsi a causa di un forte dolore alla caviglia. L’uomo è stato da prima soccorso dalle persone in fila, che hanno chiamato l’ambulanza e il 112.

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno aiutato il signore a salire in ambulanza per le cure del caso. Sul luogo anche i Carabinieri di Ardea, che però sono arrivati quando il signore era già stato trasferito in ospedale.

Questa mattina, proprio nel piazzale davanti all’Ufficio, erano in corso dei lavori per allestire una tettoia, utile per riparare le persone in fila fuori dalla sede durante l’estate e l’inverno. I lavori però, in corso durante l’orario di ricevimento del pubblico, occupano il piazzale e contribuiscono a rendere difficile l’attesa delle persone in un ufficio dagli spazi già ridotti di suo e nel quale, alla fine, non è poi così improbabile che avvengano incidenti di questo tipo.

