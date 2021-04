Assoluti nuoto, Magnini manca il pass per Tokyo: “E’ difficile, ma ci credo”

Riccione – E’ stato l’Assoluto del ritorno in gara per Re Magno. In vasca a Riccione, dopo tre anni e mezzo di attesa Filippo ha riassaporato l’atmosfera di un torneo in cui lui stesso aveva detto addio al nuoto agonistico nell’inverno del 2017. Dopo essere uscito pulito dai fatti di doping ed essere diventato papà di una splendida bambina, è felice di essere tornato nel suo mondo.

Lo ha voluto con tutto se stesso questo ritorno nel nuoto e il sogno è quello di volare alle Olimpiadi. Non fa il tempo di qualifica per Tokyo però Filippo, ma è soddisfatto della sua gara nei 100 metri di Riccione. Vince la finale B ai Campionati Italiani con 49”71 e dimostra di essere sempre lui il campione in vasca, come dichiara a margine della gara ai microfoni di Raisport: “Il cuore non smette mai di battere, fino agli ultimi vendo cara la pelle”.

Slitta la realizzazione di un sogno a cinque cerchi per lui probabilmente impossibile, visto il livello tecnico dei giovani del 2021, ma non chiude la porta a Tokyo. Magnini punta alle prossime competizioni: “E’ quasi impossibile, in Italia i ragazzi ci sono, ma il percorso che sto facendo è veramente interessante”. Sta crescendo il bicampione mondiale dei 100 metri e la forma fisica è buona: “Gara dopo gara sto migliorando”.

Di seguito le dichiarazioni Filippo Magnini su Raisport

“Il cuore non smette mai di battere, fino agli ultimi vendo cara la pelle. Adesso sono a livelli diversi rispetto a 20 anni fa. Gara dopo gara sto migliorando, faccio fatica il primo 50 ma già lo sapevo. La mia vita è molto più bella con una famiglia stupenda. Ci credo nel sogno di andare alle Olimpiadi. E’ quasi impossibile, in Italia i ragazzi ci sono, ma il percorso che sto facendo è veramente interessante. Voglio dimostrare l’uomo che sono”.

(foto@deepbluemedia)

