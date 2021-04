Il Bar della Darsena tra le migliori gelaterie d’Italia: confermati i 2 coni Gambero Rosso

Fiumicino – Vincenzo Lenci fa doppietta e con il suo storico Bar della Darsena di Fiumicino ottiene per il secondo anno consecutivo uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello nazionale nel campo della gelateria artigianale: l’inclusione nella prestigiosa guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, la guida di riferimento per chi, come riporta la descrizione ufficiale, “vuole avere la certezza di assaporare un prodotto buono ma soprattutto sano”.

Nella guida alle Gelaterie d’Italia il Gambero Rosso assegna un punteggio d’eccellenza utilizzando il simbolo del cono gelato, conferendo alle gelaterie incluse fino a tre “coni”. Essere ammessi in questo club esclusivo è un grande traguardo per qualsiasi gelatiere e la competizione si fa più serrata ogni anno. Chi è già nella guida lotta per rimanerci e chi invece ambisce a farne parte deve lavorare sodo per raggiungere l’alto standard qualitativo necessario.

Non sorprende quindi la doppia gioia di Vincenzo Lenci l’anno scorso, quando non solo con la sua attività fece il suo ingresso nella guida, ma “saltò” anche a piè pari il primo gradino del singolo cono, per passare direttamente ai due coni (leggi qui). Un grande riconoscimento arrivato sulla scia dei grandi successi ottenuti in competizioni nazionali e internazionali, tra cui il primo posto nel concorso Mandorla d’autore (leggi qui) e alla finale italiana del Gelato Festival Europa, nonché il secondo posto alla finale europea sempre del Gelato Festival Europa.

I frutti di un lungo (e complicato) lavoro

Le riconferme negli anni non sono mai un caso, ma arrivano solo con la fatica e a partire dal duro lavoro. È per questo che rimanere nella guida del Gambero Rosso anche quest’anno ha avuto un sapore diverso. “Replicare questo grande traguardo è ancora più speciale per noi se pensiamo a tutte le difficoltà aggiuntive dovute alla pandemia – ammette Lenci, contattato telefonicamente da Il Faro online – Negli ultimi 12 mesi abbiamo messo al primo posto la sicurezza dei nostri clienti. Siamo felici di essere riusciti a farlo senza mai compromettere la qualità dei nostri prodotti e che la prova arrivi da una fonte prestigiosa come il Gambero Rosso”.

Oltre al numero di coni assegnati, nella guida è inclusa anche una recensione qualitativa che racconta i pregi e le caratteristiche della gelateria presa in esame. Nel caso del Bar della Darsena gli apprezzamenti non sono mancati, in un giudizio particolarmente positivo che qui riportiamo:

BAR DELLA DARSENA

Il bar di riferimento in una cittadina che anno dopo anno si conferma come una delle mete gastronomiche più interessanti della regione. Il gelato di Vincenzo Lenci è fiore all’occhiello della proposta. Per l’attenta selezione di materie prime da cui si parte, la tecnica utilizzata che rispetta sporti e caratteristiche. Partite pure dalla frutta, quindi, dalla pesca, per esempio, aromatizzata anche al basilico, poi il mango che rimanda esattamente al frutto fresco, il melone e il freschissimo sorbetto al lampone. D provare senza dubbio la crema della nonna arricchita da una delicata scorza di limone, il pistacchio e la golosa cheescake ai frutti di bosco. Ottime anche le torte, la biscotteria e i piccoli lievitati della rima colazione. – Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2021

“Sono molto contento – commenta Lenci in merito alla recensione – che sia stata apprezzata non solo la grande cura che mettiamo nella scelta delle materie prime, ma anche la tecnica che impieghiamo per trasformare gli ingredienti in un gelato buono e sano.”

La gioia sui social

Vincenzo Lenci ha condiviso la soddisfazione per la riconferma nella guida Gelaterie d’Italia 2021 del gambero Rosso per questo risultato anche con i suoi follower. Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Bar della Darsena ancora “a caldo”, poco dopo aver ricevuto la bella notizia.

No, non è un pesce d'aprile! Anche quest'anno siamo nella guida del Gambero Rosso tra le gelaterie migliori d'Italia

