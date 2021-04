Di Giovanni-D’Alessio (M5S): “Il Camping Internazionale di Castel Fusano è un patrimonio da tutelare”

Ostia – “Il Dipartimento Turismo di Roma Capitale, dietro richiesta del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, stante la scadenza del titolo concessorio, ha chiesto la revoca dell’autorizzazione all’attività del Camping Internazionale di Castel Fusano sito in Via di Castel Fusano. A tal proposito oggi, in consiglio municipale, abbiamo presentato un documento che vuol cercare di cambiare il paradigma per il quale, in attesa di un bando, si deve pensare a tutelare in questi espliciti casi il bene della collettività, proprio per evitare che determinati siti vadano a finire nel degrado”. Così in una nota il capogruppo del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni e la presidente delle Attività produttive e Turismo del X municipio, Sabrina D’Alessio.

“Il Camping di Castel Fusano – spiegano – rappresenta per il nostro territorio un’estensione di quattro ettari e mezzo di verde ed è nato in occasione dei giochi Olimpici del 1960. L’unico campeggio di Roma situato sul lungomare, di fronte ad un’ampia spiaggia ad accesso libero, a 3 km dalla città di Ostia e a 25 dal centro: ha il pregio di avere le piazzole per tende e roulotte delimitate dalla natura per un totale di 400 posti tra tende roulotte, camper e di una cinquantina di bungalow di diverso tipo”.

“Abbiamo sentito il dovere e la responsabilità, come maggioranza, – concludono Di Giovanni e D’Alessio – di cercare di salvaguardare un sito importante come questo sotto vari aspetti e per tanto, oggi, con il nostro documento votato anche dall’opposizione, ad esclusione di Fratelli d’Italia, si è chiesto alla Sindaca di Roma Capitale ed agli uffici competenti, di trovare tutte le soluzioni possibili che possano garantire la continuità dei servizi ai turisti e la salvaguardia dei posti di lavoro, ma soprattutto, che si impedisca di lasciare la struttura incustodita, al fine di scongiurare il progressivo ed inevitabile degrado del Camping”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio