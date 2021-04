Fiumicino, dal 7 aprile al via la pulizia delle spiagge del litorale

Fiumicino – “È stata firmata la proroga del servizio di pulizia e manutenzione delle spiagge dal 1 aprile al 1 ottobre 2021, nelle more del completamento del bando di gara del servizio di igiene urbana che nel nuovo capitolato prevedrà appunto anche tali interventi. L’importo della proroga è di circa 180 mila euro”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Gli interventi – aggiunge – partiranno da mercoledì 7 aprile dal lungomare di Fiumicino e proseguiranno su tutto il litorale. Contemporaneamente l’Ufficio Ambiente, dopo l’incontro con i balneari, sta organizzando la raccolta straordinaria dei rifiuti sui lungomare portati dal moto ondoso, così da poter far partire la nuova stagione con le

spiagge pulite”.

