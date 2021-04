Fiumicino, maxi intervento di pulizia nelle case Ater di via Oder e via Vistola

Fiumicino – “Nonostante la competenza sia di Ater e non del Comune, questa mattina le squadre dell’Ati sono intervenute con un massiccio intervento di pulizia nei complessi di via Oder e via Vistola“. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra.

“Un lavoro davvero importante – prosegue Calcaterra – che ha comportato la pulizia dei marciapiedi, dei tombini e la rimozione di moltissimi rifiuti ingombranti”.

“Pur non essendo, ripeto, competenza del Comune, l’intervento si era reso necessario a tutela della sicurezza di chi abita in quelle case e della salubrità degli ambienti, di fondamentale importanza specialmente in un momento come questo – conclude Calcaterra. Voglio ringraziare l’assessore Roberto Cini e gli uffici dell’assessorato all’Ambiente per avere portato avanti un intervento così importante”.

