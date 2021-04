Fiumicino, Ponte 2 Giugno e passerella pedonale: dal 2 aprile in vigore i nuovi orari estivi

Fiumicino – A partire da domani 2 aprile e fino al 30 settembre 2021 entreranno in vigore gli orari estivi di sollevamento del Ponte Due Giugno e della passerella pedonale, per una durata di 15 minuti ciascuno:

lunedì : ore 9:30 e ore 20:00;

: ore 9:30 e ore 20:00; giovedì : ore 9:30 ed ore 20:00;

: ore 9:30 ed ore 20:00; sabato : ore 9:30 ed ore 20:00;

: ore 9:30 ed ore 20:00; domenica e festivi: ore 9:00 e ore 20:00.

L’Amministrazione si riserva di modificare gli orari e i giorni in base alle necessità legate anche all’emergenza sanitaria in corso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino