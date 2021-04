Giornata mondiale dell’Autismo: Palazzo Chigi si illumina di blu

Roma – Si celebra venerdì 2 aprile la “Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo”, che l’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie. Per l’occasione, dalle 20.30 del 1 aprile fino all’alba del 2, la facciata principale di Palazzo Chigi è illuminata da fasci di luce blu grazie alla collaborazione a titolo gratuito di Enel s.p.a. (foto Facebook Official Page Palazzo Chigi)