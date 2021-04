Infernetto, il bar del film di Carlo Verdone “preda di vandalismo e degrado”

Ostia – E’ una delle location di “Troppo forte”, il film cult di Carlo Verdone del 1986 con protagonisti lo stesso Verdone, Stella Hall e Alberto Sordi. Parliamo de “La Casina del Bosco”, lo storico bar di via del Martin Pescatore, all’incrocio con viale di Castel Porziano, ai confini del quartiere Infernetto, chiuso da circa un anno e, secondo alcuni, oramai preda del degrado e del vandalismo.

“Il litorale romano – spiega Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega – è tesoro di impressioni e ricordi: un luogo storico del cinema italiano e internazionale, set di numerosissime pellicole, tra cui “Troppo forte” di Carlo Verdone, che scelse la Casina del Bosco, il bar di viale di Castel Porziano, come location di una scena simbolo del film e che oggi è in stato di abbandono, fra vandalismo e degrado”.

“Il Campidoglio, proprietario dell’immobile, non ha nemmeno disposto la gara per riassegnarlo e non lasciarlo vuoto. Ho presentato un’interrogazione alla Sindaca e al competente assessore affinché sia garantito e preservato il valore, non solo patrimoniale, ma anche artistico, dell’immobile, in aggiunta ai dovuti chiarimenti sul rinnovo della concessione”, continua Bordoni.

“Comune e Municipio X si attivino immediatamente: il futuro della Capitale dipende dalla valorizzazione e conservazione del suo passato, anche recente, ed è inaccettabile – conclude – che il Campidoglio non espliciti la propria politica sui beni culturali, sul teatro, sul cinema e gli altri settori chiave della cultura e dello spettacolo italiani”.

