La Formula E torna all’Eur, strade chiuse dall’8 al 12 aprile: la viabilità alternativa

Roma – Ufficializzata la seconda data della tappa romana del Campionato del Mondo Abb Fia Formula E, che si terrà domenica 11 aprile 2021. Non è previsto alcun ulteriore impatto sulle restrizioni al traffico, né sulle tempistiche delle procedure di smantellamento del circuito. A causa delle disposizioni governative in merito all’emergenza Covid-19 l’evento sportivo si terrà in assenza di pubblico.

Nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere Eur sarà interessato da un programma di lavori per l’allestimento e il disallestimento del circuito: operazioni già iniziate ma di ridotto impatto, che si svolgeranno in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e anche della sosta con una progressiva diminuzione e ripristino dei posti auto.

Le modifiche più importanti saranno concentrate nei giorni dall’8 al 12 aprile e prevedono la chiusura della via Cristoforo Colombo nel tratto viale Europa – via Delle Tre Fontane secondo la seguente pianificazione dalle 20.30 dell’8 aprile alle 5.30 del 12 aprile:

• dalle 20.30 di giovedì 8 aprile alle 5.30 di lunedì 12 aprile il perimetro verde (veicolare) sarà chiuso al solo traffico veicolare;

• nei due giorni di gara l’anello pedonale sarà valicabile, dalle 5.30 di sabato 10 alle 20.30 di domenica 11 aprile, esclusivamente da personale dotato di pass o accredito.

Tutte le modifiche della mobilità, relative alla viabilità e ai percorsi bus, sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito (clicca qui).

Il Centro vaccinale La Nuvola rimarrà sempre aperto: in accordo con la Regione Lazio, le Autorità sanitarie competenti e gli operatori interessati, gli uffici hanno lavorato al fine di garantire la prosecuzione del Piano Vaccini.

L’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ha predisposto inoltre una pagina web con informazioni dedicate agli utenti che dovranno accedere al Polo Vaccinale allestito all’interno del Centro Congressi nei giorni interessati dall’evento, compresi i giorni antecedenti e successivi alla manifestazione per le operazioni di allestimento e smantellamento. Per accedere alla pagina web dedicata “Formula E 9-11 Aprile: come arrivare all’HUB vaccinale La Nuvola“, clicca qui.

“Mancano meno di due settimane a un appuntamento entrato nel cuore dei cittadini. Uno spettacolo che mette al centro la mobilità sostenibile e la promozione dell’elettrico. Quest’anno purtroppo le restrizioni anti-contagio impongono che l’E-Prix sia svolto a porte chiuse. Tutto questo ha significato uno sforzo organizzativo ancora più importante da parte dell’Amministrazione. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a quest’importante risultato”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Confermare un evento in un periodo così difficile è stata una grande sfida per la nostra città e un grande risultato per l’Amministrazione“, ha aggiunto l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. “Quest’anno, inoltre, prioritario è stato garantire sempre l’accesso al Polo vaccinale istituito presso La Nuvola e in questo senso abbiamo lavorato di concerto anche con la Regione Lazio per poter garantire il nostro supporto e la migliore fruibilità da parte degli utenti interessati alla vaccinazione. Ringrazio l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità che ha dedicato sul proprio sito una pagina con informazioni e infografiche specifiche per questa utenza”.

