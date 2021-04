Latina Scalo, la Lega presenta un esposto: “L’aria è irrespirabile”

Latina – “Una situazione insostenibile su cui è necessario fare presto chiarezza nell’interesse dei cittadini che risiedono a Latina Scalo nonché a garanzia e tutela della salute pubblica”.

Vincenzo Valletta, esponente della Lega Latina interviene su ”gli odori acri che da giorni, ormai, invadono l’aria nella zona rendendola irrespirabile e destando legittima apprensione tra i residenti.

Alcuni segnalano che questo odore comincia a diffondersi nella tarda serata per intensificarsi nelle ore notturne e poi affievolirsi alle prime luci del mattino pur restando percettibile nel corso dell’intera giornata.

Raccogliendo l’appello quotidiano dei cittadini che – spiega Valletta – chiedono risposte ho deciso quindi di presentare un esposto a tutti gli Enti interessati, dalla Asl di Latina all’Arpa, al Prefetto di Latina, ai carabinieri, al sindaco Coletta e all’assessore competente in materia nonché alla polizia urbana affinché si metta in campo ogni azione volta a verificare le cause alla base degli odori nauseabondi percepiti nonché ad accertare possibili responsabilità e violazioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di salute pubblica.

Non si può continuare a far finta di nulla e – prosegue l’esponente della Lega – a voltare le spalle, come consuetudine del sindaco di Latina e di Lbc, a chi chiede verifiche e tutele. La superficialità con cui questa amministrazione affronta tematiche fondamentali, come quella ambientale, per la qualità della vita dei cittadini e la noncuranza che riserva alle cosiddette aree periferiche, attenzionate solo per fini elettorali come la cronaca che riguarda Lbc dimostra, è semplicemente vergognosa.

Abbiamo, come rappresentanti delle istituzioni – conclude – il dovere di dare risposte ai cittadini alle prese con la puzza di plastiche bruciate mista ad altri odori acri che sta creando particolare apprensione tra i residenti che temono per la propria salute e per la propria incolumità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina