Ostia Antica, gli Ex Lavatoi diventano di proprietà del X Municipio

Ostia – Con la consegna da parte di Roma Capitale, gli Ex Lavatoi di Ostia Antica, gioiello-testimonianza della storia del territorio, entrano ufficialmente a far parte del patrimonio del Municipio Roma X.

“Si è trattato di un lavoro lungo e complesso, cominciato all’inizio della nostra consiliatura – racconta Agnese Manuelli, presidente della commissione Bilancio e Patrimonio del Municipio X -, che ci ha portati a sciogliere nodi che si trascinavano da anni, permettendoci di iscrivere il monumento nel nostro patrimonio municipale”.

“Ed anche qui, come in numerosi casi nel nostro territorio ed oltre, l’eredità del passato comprendeva complessità burocratiche dai risvolti giudiziari di non facile risoluzione”, aggiunge il presidente della commissione Urbanistica Raffaele Presta.

”Adesso, finalmente – prosegue Sabrina D’Alessio, presidente della commissione Turismo ed Eventi -, possiamo annunciare alla collettività che un nuovo, significativo spazio è disponibile a fini promozionali, turistici e culturali. Per questo, insieme alla Giunta, abbiamo pensato di attivare un laboratorio partecipato con tutti i cittadini, le cittadine e le realtà territoriali, che potranno proporre le loro idee di utilizzo di questo bene comune”.

Il 21 aprile 2021, alle ore 15.00, sarà attivata un’assemblea pubblica online sul tema degli Ex Lavatoi. Per iscriversi ed ottenere tutte le informazioni necessarie per partecipare e dare il proprio contributo progettuale è necessario scrivere una email entro il 19 aprile 2021 all’indirizzo: partecipazione.mun10@comune.roma.it.

