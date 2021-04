Ostia, ribadito il “no” alla pedonalizzazione di piazza Tor San Michele e via Namaziano

Ostia – Non esiste la volontà politica di avviare le pratiche per pedonalizzare piazza Tor San Michele e via Rutilio Namaziano. L’ha ribadito la presidente della commissione Commercio, Sabrina D’Alessio, nel corso di una riunione che si è tenuta ieri, mercoledì 31 marzo.

A renderlo noto è il Comitato di quartiere Lido Centro, che ha espresso “soddisfazione per le parole” di D’Alessio. “Nel corso della riunione – si legge in una nota diffusa dai membri del comitato cittadino – il Cdq Lido Centro ha rappresentato alcune criticità emerse dopo i recenti lavori che hanno riguardato via Namaziano e piazza Tor San Michele. In particolare, il posizionamento di paletti per la creazione di un corridoio pedonale risulta allo stato attuale, come confermato dagli stessi commercianti, un percorso impraticabile per persone diversamente abili, in quanto non è stata ancora chiarita la disposizione dei tavolini e delle pedane che occupa il tratto di carreggiata ora dedicato ai pedoni”.

“Raccogliendo anche le istanze delle attività commerciali – proseguono -, abbiamo proposto il rifacimento di via Rutilio Namaziano con l’allargamento dei marciapiedi fino agli attuali paletti, favorendo quindi il posizionamento dei tavoli fuori le attività e lasciando lo spazio necessario per il passaggio dei pedoni. Nel corso della riunione il comitato ha ribadito, inoltre, la sua contrarietà ad ogni forma di pedonalizzazione, parziale o temporanea, dell’intera area, mentre ha raccolto in un documento che sarà inviato nelle prossime ore agli uffici preposti una serie di proposte per migliorare la qualità della vita in termini di decoro, viabilità e cura del verde”.

