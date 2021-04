Paura all’alba a Latina: a fuoco un’auto in via Verdi

Latina – Un’automobile completamente avvolta dalle fiamme: è quanto si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco di Latina, intervenuti intorno alle ore 5 di oggi, 1 aprile, in via Verdi.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento dell’auto, una Range Rover, per evitare che l’incendio si propagasse. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha effettuato un sopralluogo per cercare di risalire alle cause dell’incendio, attualmente ancora sconosciute. Nessun ferito.

