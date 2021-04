L’ispettor Claudio D’imporzano va in pensione: un decennio al servizio dei cittadini di Ostia

Ostia – Oggi, giovedì 1 aprile, dopo una lunga carriera nella Polizia di Stato, l’ispettore Claudio D’imporzano andrà in pensione. Nonostante i tanti e prestigiosi ruoli ricoperti nel corso degli anni in ogni angolo della Capitale, il dottor D’imporzano non ha mai dimenticato il decennio trascorso ad Ostia.

Era il 1985 quando il dottor D’imporzano prese servizio al commissariato di Ostia in qualità di agente: l’avrebbe lasciato solo dieci anni più tardi, nel 1995, con la qualifica di ispettore. Dai servizi antidroga a quelli anticrimine, passando per la Digos, l’attività di D’imporzano a Ostia non ha conosciuto riposo.

Alla metà degli anni novanta, l’ispettor Claudio D’imporzano è stato trasferito a Roma, dove ha prestato servizio presso gli uffici centrali del dipartimento, approdando alla direzione centrale del personale di Castro Pretorio con il grado di commissario.

Un poliziotto a tutto tondo, insomma, sempre pronto a spendersi per i suoi concittadini, che non mai dimenticato Ostia e che, da Ostia, non è mai stato dimenticato.

