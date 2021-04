A Pomezia Pasqua di solidarietà: Coldiretti dona due pacchi di generi alimentari

Pomezia – Due pacchi di generi alimentari sono stati consegnati da Coldiretti all’Amministrazione comunale di Pomezia, a sostegno delle persone più in difficoltà. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che Coldiretti ha avviato per il periodo pasquale raccogliendo quasi duecentomila chili di cibo di qualità e a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica.

“Ringraziamo ancora una volta Coldiretti e tutti i suoi associati – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà –. Distribuiremo i generi alimentari all’interno della rete sociale del territorio, con la speranza che tutti possano trascorrere una Pasqua più serena”.

