Ardea – Continuano i “lavori sospetti” ad Ardea, dove questa mattina i Carabinieri hanno fermato un camion che spargeva bitume per “rattoppare” le buche della Laurentina. Da giorni, infatti, sono stati intensificati i controlli sul territorio di Ardea da parte dei Carabinieri, coordinati dal Comandante Giulio Pisani, soprattutto in vista dell’aumento della popolazione per le festività pasquali.

Questa mattina i militari hanno controllato diverse autovetture in transito sulla strada provinciale di via Laurentina e tra i numerosi controlli è stato fermato anche il camion di una ditta locale che spargeva bitume sulle buche della via. Alla guida del veicolo c’era un consigliere comunale di Ardea e, una volta fermato il camion, i carabinieri hanno chiesto i permessi per l’esecuzione dei lavori, ma al momento del controllo gli operai ne erano sprovvisti.

Nonostante ciò sembra che in giornata arriveranno, dato che i cittadini identificati hanno affermato di essere stati autorizzati dalla Provincia e che sono in corso di regolarizzazione. I lavori di “tappamento” delle buche però sarebbero iniziati già da ieri.

Sono in corso gli accertamenti per capire se gli uffici di Roma Capitale città Metropolitana abbiano autorizzato o meno la ditta a spargere il bitume o se si è trattata di una semplice iniziativa personale. Tuttavia, la strada Laurentina attualmente si trova in un grave stato di abbandono e di pericolosità e non ci sarebbe da stupirsi se un singolo cittadino abbia eseguito i lavori di sua spontanea iniziativa.

E’ bene sottolineare, per correttezza di informazione che, come in altri casi, allo stato attuale si parla solo di richieste di chiarimenti e non di abusi acclarati.

