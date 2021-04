Fiumicino – Un coraggioso ed importante passo. E’ quello che hanno compiuto oggi, 02 aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, 40 ragazzi di “Insieme con i disabili Onlus”, a cui questo pomeriggio è stato somministrato il vaccino anti-Covid.

A far da cornice a questo momento solenne, è stata proprio la sede dell’Associazione, dove i ragazzi disabili trascorrono gran parte del loro tempo e dove si sento come a casa: il personale medico della Asl di Casal Bernocchi incaricato di somministrare il vaccino, infatti, si è recato personalmente presso il luogo in cui questi ragazzi si sentono più al sicuro, al contrario di un freddo e poco accogliente poliambulatorio d’ospedale, che a ragazzi con disabilità può incutere paura o ansia.

Qui tra una risata con gli amici e l’altra, i disabili, arrivati a scaglioni, hanno atteso pazientemente il proprio turno nel giardino del centro diurno ed hanno fatto il vaccino, accompagnati da un genitore, che è stato vaccinato a sua volta, insieme ad alcuni volontari dell’Associazione stessa.

Il richiamo per i ragazzi che si sono sottoposti al vaccino, è previsto per il 23 aprile con la somministrazione della seconda dose.

“Oggi abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale per quanto riguarda il territorio: il vaccino anti-Covid per i nostri ragazzi con disabilità – dichiara con commozione Mauro Stasio, presidente di Insieme con i disabili Onlus -. Il nostro obiettivo era quello di fare i vaccini qui, tutti insieme, per un semplice motivo: i nostri ragazzi hanno varie patologie e le strutture ospedaliere possono fare loro un brutta impressione: hanno paura, ne sono terrorizzati. Al centro diurno, invece, si sono tutti sentiti a proprio agio, anche i ragazzi con autismo, che sono i più difficili, ed hanno affrontato con serenità questa nuova sfida. Abbiamo fatto un esperimento e posso confermare che è ben riuscito”.

“Tutto questo, però, è stato possibile solo grazie alla Asl, che con professionalità – spiega il Presidente – ha risposto benissimo al nostro appello. I vaccini che abbiamo somministrato oggi sono un numero molto elevato, ma questo è solo l’inizio. Noi genitori, noi volontari siamo orgogliosi del risultato ottenuto”.

Sono soprattutto i genitori ad essersi mostrati soddisfatti per questa agevole modalità di somministrazione del vaccino ai propri figli: “Ringraziamo il Presidente per aver coordinato tutto al meglio – commenta il papà di un ragazzo disabile -. Aver avuto la possibilità di effettuare il vaccino al centro diurno, per noi genitori è stata una salvezza. Mauro Stasio ha protetto i nostri ragazzi per due volte”.

La battaglia per ottenere questo risultato, però, non è stata semplice: “Dopo l’effettuazione dei tamponi presso il centro, grazie all’aiuto della Misericordia di Fiumicino, – spiega Elisabetta Fratini, mamma di un ragazzo disabile -, ci siamo battuti affinché portassimo qui anche i vaccini anti-Covid. All’inizio non sembrava possibile, ma i nostri ragazzi rientrano fra i soggetti più a rischio contagio e dovevamo tentare.

Ora che ci siamo riusciti, posso dire che non avere dovuto costringere i nostri figli ad andare in un’altra struttura è stato un sollievo e mi emoziona pensare che dopo tante richieste, finalmente siamo stati ascoltati. Questo ci fa capire che nella vita bisogna sempre chiedere e non nascondere le proprie difficoltà”.

“Dispiace solo – conclude Elisabetta – che non tutti abbiano deciso di farsi il vaccino, molti sono spaventati. Ma confidiamo che possano presto cambiare idea”.

