Civitavecchia – “Un intero bosco sradicato nella zona denominata macchia (Infernaccio) sotto le colline dell’argento.

Questo è quanto constatato da Paolo Giardini e Valentina Flacchi rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Fare Verde, ai quali sono pervenute delle segnalazioni da parte dei cittadini”.

Lo afferma in una nota stampa Fare Verde di Civitavecchia che prosegue: “I volontari hanno interpellato il Vice Sindaco e assessore all’ambiente Avv. Manuel Magliani il quale ha prontamente risposto che le autorizzazioni sono Regionali in quanto la competenza è delle Regioni e che è stato richiesto il supporto dei Carabinieri forestali per la verifica del caso.

Vi informeremo sullo sviluppo della vicenda. Fare Verde è con Voi”.

