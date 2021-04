Fiumicino, dall’azienda agricola Zuccante 400 carciofi per la Croce Rossa

Fiumicino – “Desidero ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione, l’azienda agricola Zuccante, che quest’oggi ha donato circa 400 carciofi alla Croce Rossa, che si occupa della distribuzione dei pacchi alimentari nel nord del territorio in collaborazione con il Comune, e in piccola parte anche alla Caritas di Passoscuro”. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Sono gesti ammirevoli e preziosi – sottolinea Magionesi – che ci aiutano, in questo periodo di pandemia, ad offrire a chi ne ha più bisogno prodotti freschi e di qualità“.

