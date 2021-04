Giornata mondiale per l’Autismo, i monumenti dei Comuni si colorano di blu

Oggi, 2 Aprile 2021 si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo (leggi qui), sancita dalle Nazioni Unite per manifestare solidarietà e favorire la conoscenza sulla tematica del Disturbo dello Spettro Autistico.

Molte città del mondo celebreranno questa ricorrenza, illuminando monumenti, piazze, edifici famosi con il colore blu. E questo sarà il colore che, subito dopo il tramonto, abbraccerà a Civitavecchia la facciata del teatro Traiano, uno dei simboli civitavecchiesi, proprio per sensibilizzare la cittadinanza sulla giornata e sui problemi che richiama.

Questa iniziativa è stata ideata con la speranza che possa essere di supporto ad ogni famiglia nell’affrontare questo tema così delicato e misterioso come le sue cause. Tutto il personale delle tre strutture Comunali ha sentito la responsabilità educativa di proporre nel loro piccolo un’attività ludica come quella del disegno per i bambini, da fare a casa con le loro famiglie, che contribuisca a diffondere una corretta conoscenza ed un sentimento di rispettosa comprensione e vicinanza emotiva riguardo l’autismo.

A Gaeta il palazzo comunale di illumina di blu

In occasione della Giornata internazionale della consapevolezza dell’autismo che ricorre il 2 aprile, l’Amministrazione Comunale di Gaeta, in collaborazione con l’Associazione LiberAutismo, anche quest’anno aderisce alla campagna di sensibilizzazione ed informazione sui “Disturbi dello spettro autistico”, illuminando di blu il palazzo comunale.

Durante l’incontro con l’associazione LiberAutismo, rappresentata dalla referente Laura de Fabritiis, il Sindaco Cosmo Mitrano ha sottolineato l’importanza dell’opera di sensibilizzazione finalizzata ad acquisire conoscenza e consapevolezza sui Disturbi dello Spettro autistico.

“Tutti insieme – spiega Mitrano – lavoriamo per abbattere quel muro dell’indifferenza che, purtroppo, ancora oggi circonda e spesso isola le persone autistiche e i loro familiari. Sosteniamo quindi con convinzione l’iniziativa promossa dall’Associazione LiberAutismo consapevoli che soltanto attraverso la sinergia si possono raggiungere risultati importanti a beneficio di coloro che necessitano maggiore attenzione soprattutto da parte delle istituzioni”.

Santa Marinella: in progetto la realizzazione di un centro specializzato

Oggi 2 aprile, alle ore 15.00, la Consigliera Maura Chegia e l’Assessore Pierluigi D’Emilio terranno un evento online su Facebook in cui ospiteranno in diretta la sig.ra Raffaella Mancini, genitore del giovane Alessandro, nato nel 2009 con una forma di autismo lieve. Grazie a loro vivremo la quotidianità di una famiglia di Allumiere che convive con la consapevolezza dell’autismo. Interverranno inoltre la dott.ssa Alessandra Borghese, docente di logopedia e Loredana Vasselli, della cooperativa sociale Garibaldi.

L’impegno di questa amministrazione non si ferma solo alla testimonianza; con la concessione da parte dell’ex Istituto Santa Spirito delle terre lungo la Via Aurelia, all’uscita dell’autostrada Santa Severa, riprenderemo il progetto per la realizzazione di un centro specializzato, in cui si potranno svolgere attività ludiche e creative, coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie.

(Il Faro online)