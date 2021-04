Messa e Urbi et Orbi di Pasqua con il Papa: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Anche quest’anno la Chiesa si appresa a celebrare una Pasqua fatta di restrizioni che stravolgono le antiche tradizioni. In Vaticano, la tradizionale Messa del mattino di Pasqua celebrata dal Pontefice non si svolgerà, come di consueto, in piazza San Pietro, bensì nella basilica vaticana, all’Altare della Cattedra, come lo scorso. Ad assistere al rito un numero ristretto di fedeli. E per il secondo anno consecutivo, anche la benedizione Urbi et Orbi non avverrà dalla loggia centrale della basilica, ma dai cancelli della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 10.00. Garantita la diretta televisiva, a partire dalle ore 9.50 su Rai1 e dalle ore 10.00 su Tv2000. Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi sarà trasmessa sugli stessi canali social e tv

