Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Da giorni l’anticiclone si è insediato sull’Europa centrale e sull’Italia, alimentato da calde correnti nord africane che stanno facendo impennare le temperature su valori molto superiori alle medie del periodo, soprattutto sulle zone interne del Centro-Nord. Il tempo si mantiene stabile e spesso soleggiato e tale proseguirà fino a ridosso del weekend pasquale. Poi qualcosa comincerà a cambiare, a causa dell’invecchiamento della struttura anticiclonica e del suo contemporaneo indebolimento, sotto la spinta di correnti più fresche, umide ed instabili in discesa dal Nord Europa. Ne conseguirà un aumento dell’instabilità su tratti del Nord, del versante adriatico e lungo l’Appennino, dove compariranno alcuni rovesci o temporali, con un conseguente netto ridimensionamento delle temperature

METEO VENERDI’ 02 APRILE. Qualche leggera diminuzione delle temperaturesulle regioni tirreniche e localmente al Nord, per il resto più o meno come il giovedì. Al Nord, ancora una giornata stabile e assolata, pur con tendenza ad aumento delle nubi entro sera sul Triveneto. Temperature stabili; massime comprese tra 21 e 26. Al Centro, soleggiato; qualche nube marittima sulle coste e addensamenti sui rilievi, con isolati piovaschi pomeridiani su quelli abruzzesi. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Sud, sole prevalente, pur con nubi marittime al mattino sul versante tirrenico e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25.

METEO SABATO 03 APRILE. Inizio giornata ancora stabile e in gran parte soleggiato, ad eccezione di annuvolamenti sulle isole maggiori, medio-alti e stratificati. In giornata aumentano le nubi al Nordest e su gran parte dell’Appennino, oltre alle nubi stratificate che dalle isole maggiori si estenderanno alle regioni del basso Tirreno. Entro il pomeriggio comparsi di rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino e interne della Sardegna, con fenomeni che diverranno anche temporaleschi. Entro sera sconfinamenti verso ovest fino alla Val Padana centrale e all’ovest del Piemonte, oltre che a buona parte di Toscana e Lazio, con fenomeni localmente forti. L’aria fredda affluirà da nord innescherà un abbassamento delle nevicate fino a 1000/1200m a fine giornata al Nordest (coinvolte prevalentemente le Prealpi), 1100/1300m su Appennino Romagnolo e Montefeltro, a quote superiori sulla dorsale centrale. Contemporaneamente attenuazione dei fenomeni al Nordest a partire dai settori alpini e prime schiarite in estensione verso ovest. Temperature massime in calo rispetto alle 24 ore precedenti al Centro-Nord, ma la diminuzione sarà sensibile soprattutto in serata. Venti in rinforzo da est-nordest sull’Adriatico con raffiche di Bora sul Triestino.

METEO PASQUA. Il fronte giunto sabato da nord scivolerà verso sud interessando ancora le regioni meridionali con fenomeni di instabilità che, data la consistenza della massa d’aria fredda in afflusso da nord, assumeranno carattere nevoso sull’Appennino, anche a quote abbastanza basse per la stagione. Attesi dunque piogge e rovesci al mattino su basso Lazio, basse Marche, Abruzzo e sud peninsulare e parte della Sardegna, anche temporaleschi, in estensione in giornata alla Sicilia, specie settentrionale. Ampie schiarite invece sul resto del Centro e al Nord, salvo una residua variabilità al mattino sulle Alpi piemontesi occidentali. Tra pomeriggio e sera fenomeni in attenuazione al Centro con schiarite che entro fine giornata si estenderanno fin verso le regioni meridionali. Quota neve sull’Appennino sui 700/900m, superiore sul settore più meridionale. Temperature in generale brusca diminuzione. Ventilazione tesa nordorientale.

METEO PASQUETTA. La giornata comincerà all’insegna della stabilità con ampi spazi soleggiati sin dal mattino su tutte le regioni, in attesa che dalle alte latitudini europee si avvicini il nuovo fronte freddo. Ne conseguirà un peggioramento nel corso del pomeriggio a partire da Alpi e Liguria, con comparsa di fenomeni sparsi su alto Piemonte, alta Lombardia e Levante Ligure, in estensione entro fine giornata al resto delle Alpi e all’alta Toscana. Attesi fenomeni in rinforzo sul finire della giornata su buona parte delle pianure a nord del Po, anche temporaleschi. Quota neve sulle Alpi in calo fino verso i 1000m in serata. In giornata un po’ di variabilità in arrivo anche su Sardegna e Sicilia con qualche pioggia, mentre sul resto d’Italia continuerà a prevalere il bel tempo. Il fronte in arrivo al Nord aprirà probabilmente la strada ad un periodo freddo e instabile nei giorni successivi, per buona parte della settimana. Temperature in calo al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, con qualche nube in più entro metà mattino in particolare su Lazio centro-occidentale, nonché Umbria; nubi basse o marittime che localmente potranno ridurre la visibilità specie a valle o sotto costa (in particolare coste laziali, Orbetello, livornese , pisano, Versilia ed empolese). Qualche locale addensamento nel pomeriggio su zone interne e appenniniche del Lazio. Ventilazione moderata meridionale, con raffiche specie su coste toscane. Mare poco mosso.

SABATO: Alta pressione che lascerà spazio ad un progressivo cambio della circolazione sulle regioni centrali tirreniche, con l’ingresso di aria fredda in quota che favorirà nel corso del giorno un progressivo aumento della nuvolosità, preludio del transito di un fronte instabile a partire dal pomeriggio, iniziando dal nord-est della Toscana, in moto verso Umbria e successivamente su parte del Lazio entro sera. Possibili anche alcuni episodi temporaleschi, specie sui crinali appenninici, Umbria centro-occidentale e sulla Toscana centro-orientale (Valdarno superiore, Aretino, Senese ed Amiatino); attenzione quindi anche alle locali grandinate. Temperature in calo nei valori massimi. Segnaliamo al mattino la presenza di nubi basse marittime sulle zone occidentali e costiere di Lazio e Toscana e locali foschie nelle valli interne. Venti in prevalenza deboli meridionali, localmente moderati; in rotazione da nordest nel pomeriggio a partire da Toscana ed Umbria localmente moderati con rinforzi sui crinali. Mare poco mosso o mosso.

DOMENICA: dopo il peggioramento a carattere di moderata instabilità avuto tra notte e primo mattino, le condizioni atmosferiche tornano a migliorare anche sul Lazio (ossia sull’ultima regione a ricevere fenomeni). Il tempo di Pasqua trascorrerà all’insegna della prevalente stabilità, eccezion fatta per residua instabilità diurna (locali acquazzoni non esclusi) su medio-basso Lazio. Stabilità, ma con temperature in netto calo, ancor più avvertibile alle quote di medio-alta collina. Venti tesi nord-orientali. Mare mosso.

LUNEDI’: Giornata di Pasquetta nel complesso stabile sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata al più dalla presenza di nubi sparse. Nuovo peggioramento entro tarda sera a partire dall’alta Toscana, accompagnato da un rinforzo dei venti da sud. Temperature massime in lieve aumento. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì noteremo bel tempo prevalente con massime ancora miti per il periodo, presenti al più nubi basse marittime e locali banchi di nebbia sulle zone costiere e sub-costiere. Peggiora dal pomeriggio di Sabato Santo iniziando dalla Toscana nord-orientale ed Umbria, con fenomeni (anche temporaleschi sulla Toscana centro-orientale e sull’Umbria centro-occidentale), e successivamente entro sera anche nel Lazio. Entro fine peggioramento torna la neve in Appennino (Umbro-Laziale) dai 1300-1500m. Pasqua che vedrà un miglioramento generale, con residua instabilità notturna nel Lazio (in miglioramento anche qui tra tarda notte e primissimo mattino) e locale instabilità diurna soltanto sul basso Lazio, sarà una Pasqua però fresca, specie alle quote di medio-alta collina, con venti moderati (localmente forti) di Grecale. Pasquetta nel complesso variabile per nubi sparse, con nuovo peggioramento entro la serata a partire dall’alta Toscana. Seguiranno giornate comunque piuttosto fresche, a tratti instabili, con temperature massime che potrebbero rimanere di alcuni gradi sotto le medie del periodo.

Fonte: 3B Meteo