Pacchi alimentari Coldiretti per le famiglie più bisognose: la Pasqua solidale di Nemi

Nemi – Coldiretti Lazio e il Comune di Nemi portano in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta. E’ infatti partita giorni fa la distribuzione di diversi pacchi alimentari che verranno consegnati alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà a causa della crisi determinata dall’emergenza sanitaria.

Prodotti di ottima qualità e naturalmente Made in Lazio, che consentiranno a chi ne ha necessità di trascorrere delle festività più serene. Un’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano arriva anche a Nemi grazie al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, e al segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

L’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la spedizione di diversi pacchi destinati alle famiglie in difficoltà di Nemi. “I volontari della Protezione Civile comunale di Nemi distribuiranno in questi giorni i pacchi. Un segnale di vicinanza e solidarietà in queste festività Pasquali”, ha detto il sindaco Alberto Bertucci.

