Regione Lazio: al via la cabina di regia con Capitaneria di Porto e prefetture del litorale per un’estate sicura

Regione Lazio – Gli Assessori allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli e al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado hanno avuto un primo incontro con i rappresentanti delle Capitanerie di Porto del Lazio e delle Prefetture del litorale per cominciare a programmare gli interventi e le azioni da impostare in materia di sicurezza degli accessi e della frequentazione del litorale durante la prossima stagione balneare.

“L’obiettivo dell’incontro – hanno spiegato i due assessori – è stato quello di varare una vera e propria cabina di regia interistituzionale per far sì che il Lazio sia pronto nel momento in cui sarà possibile aprire la stagione balneare, decisione che naturalmente sarà assunta dal Governo sulla base della situazione epidemiologica”.

“La prossima settimana incontreremo anche i Comuni costieri con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per rendere la fruizione delle nostre spiagge sicura e ben organizzata. Come già lo scorso anno, faremo il massimo sforzo per aiutare gli Enti locali nell’attuazione di tutte le misure che saranno necessarie per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Siamo certi – hanno concluso Orneli e Corrado – che, lavorando tutti insieme, riusciremo a farci trovare pronti ad affrontare nel migliore dei modi l’estate 2021”.

