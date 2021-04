Roma – Un incendio divampato nel seminterrato di un negozio: è successo intorno alle ore 16 di oggi, 2 aprile, in piazza della Rotonda, proprio di fronte al Pantheon.

La Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato due Squadre Operative, un’autobotte, un’autoscala e il TA/6. Le fiamme sono divampate nel seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l’interno del locale e bordo strada. Non ci sono stati feriti e intossicati. L’incendio è stato domato intorno alle 17:15.

