Tennis, impresa di Sinner a Miami: battuto Bautista Agut e raggiunta la finale

Miami – Continua il sogno di Jannik Sinner e del tennis azzurro: alla prova della sua prima semifinale Masters 1000, il 19enne italiano supera il n.12 del mondo Roberto Bautista Agut in una partita complicata e combattuta e si prende di forza il pass per la finale di domenica. Sarà la sua prima finale in un torneo di questo livello e la prima volta in assoluto per un italiano nel prestigioso torneo di Miami.

A breve il racconto completo della partita…