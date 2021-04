Terracina, arriva il finanziamento dall’Ater per gli alloggi popolari

Terracina – La giunta comunale di Terracina ha licenziato una deliberazione con la quale prende atto del finanziamento di 7 milioni ottenuto dall’Ater di Latina per il ‘Piano integrato di Ediliza Residenziale Sociale di cui alla del.Cipe N.127/2017. Intervento di demoilizione e ricostruzione di n.2 fabbricati nel Comune di Terracina’, vale a dire la riqualificazione dell’area di Via Leopardi destinata ad alloggi popolari, nella zona cosiddetta delle ‘catacombe’.

Con la stessa deliberazione si dà mandato agli Uffici comunali di adempiere tutti i passi necessari al fine di avviare la procedura che condurrà alla realizzazione del progetto di Rigenerazione Urbana per i nuovi alloggi popolari.

L’iniziativa mira a riqualificare un’area del centro cittadino, non distante dal mare, caratterizzata da fabbricati del 1947, piuttosto vetusti, il cui decoro è stato garantito negli anni solo grazie agli interventi migliorativi realizzati dai residenti nelle singole abitazioni. L’interventoprevede zero consumo di suolo, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione antisismiche.

Il vice sindaco e assessore all’Urbanistica Pierpaolo Marcuzzi sottolinea che “l’iniziativa dell’Ater conferma la bontà dell’opportunità che la Rigenerazione Urbana fornisce per il recupero e la riqualificazione di edifici e aree in sofferenza. Abbiamo dato all’Ater la più ampia disponibilità dei nostri Uffici affinchè tutta la parte delle competenze spettanti al Comune vengano assolte con puntualità e precisione perchè comprendiamo bene quanto sia importante, per chi vive già lì, per chi attende un alloggio e per la città intera, la realizzazione di questo intervento”.

