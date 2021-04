Acilia, in casa con mezzo chilo di droga: pusher incastrato dal viavai di assuntori

Acilia – E’ stato incastrato dal viavai di assuntori un 37enne di Acilia che nascondeva in casa mezzo chilo di droga.

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno portato a termine un’altra operazione antidroga che ha portato all’arresto di un pusher, incensurato. I militari, da alcuni giorni avevano notato un insolito “fermento” nei pressi della sua abitazione di via Meltina.

L’irruzione dei militari nell’appartamento ha scoperchiato l’attività di spaccio dell’uomo: nella casa, infatti, sono stati rinvenuti, occultati in appositi nascondigli, più di 500 grammi tra hashish e marijuana, materiale per la pesa e il confezionamento delle dosi, e la somma di circa 500 euro in contanti, ritenuto provento dell’illecita attività. Il pusher è finito in manette ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

